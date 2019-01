Hannover

Der Gewässerzustand der Nordsee bleibt besorgniserregend. Das geht aus einem nationalen Zustandsbericht hervor, den Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies ( SPD) am Dienstag in Hannover präsentierte. Demnach war die biologische Vielfalt auch im Zeitraum zwischen 2011 und 2016 zu hohen Belastungen ausgesetzt. Großes Problem ist weiterhin Kunststoffmüll. „Müll ist überall an der Küste vorhanden und am Meeresboden weit verbreitet“, sagte Lies.

88,6 Prozent der Müllteile aus Plastik

Pro 100 Meter Strandabschnitt seien bis zu 389 Müllteile zu finden, davon seien 88,6 Prozent aus Plastik. Niedersachsen hatte federführend für die Bund-/Länder-Arbeitsgemeinschaft Nord- und Ostsee die Studie als Teil eines bundesweiten Berichts erstellt, der Ende 2018 der EU übergeben wurde. Hintergrund ist die EU-Meeresstrategierichtlinie MRSL, die bis zum Jahr 2020 einen guten Zustand der Meere fordert.

Von RND/dpa