Hannover

Der Osnabrücker Polizeipräsident Bernhard Witthaut wird neuer niedersächsischer Verfassungsschutzchef. Das Kabinett habe den Vorschlag von Innenminister Boris Pistorius ( SPD) gebilligt, sagte eine Regierungssprecherin am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Hannover. Witthaut wird Nachfolger von Maren Brandenburger, die nach der Enttarnung eines V-Mannes zurückgetreten war. Der 63-Jährige ist bereits der zweite Osnabrücker, den Pistorius in eine Spitzenposition im Sicherheitsapparat beruft. Im Mai war der Osnabrücker Polizeivizepräsident Friedo de Vries neuer Präsident des Landeskriminalamtes ( LKA) geworden.

Von RND/dpa/güm