Northeim

Nach einer wilden Fahrt unter Drogeneinfluss ist ein Autofahrer mit seinem Wagen mitten auf dem Gleisbett einer Bahnstrecke in Northeim gestrandet und zu Fuß geflüchtet. Der 49-Jährige sei später bei einer Fahndung gefasst worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ein Spezialfahrzeug musste danach in der Nacht zu Mittwoch das stark beschädigte Auto aus von den Gleisen bergen. Dazu wurde die Bahnstrecke zwischen Wulften und Northeim zeitweise gesperrt.

Zuletzt flüchtete er zu Fuß

Der Autofahrer raste nach Aussagen von Zeugen zunächst und fuhr auf einem Gehweg gegen mehrere Pfosten sowie einen Zaun. Danach flüchtete er mit dem Auto von der Unfallstelle, bis er auf den Bahngleisen zum Stehen kam und zu Fuß entkommen wollte. Die Polizei ermittelt jetzt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßen- und Schienenverkehr sowie wegen Unfallflucht und Fahrens unter Drogeneinfluss.

