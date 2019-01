Nordhorn

Diesen Freundschaftsdienst bezahlte ein 26-Jähriger in Nordhorn mit seinem Leben: Er wollte am frühen Mittwochabend auf einem Privatgrundstück das Auto seines Nachbarn reparieren. Dafür fuhr er den schweren Geländewagen mit der Hinterachse auf eine Rampe. Anschließend kroch er für die Reparatur unter das Auto. Doch plötzlich rollte der Wagen los und klemmte den 26-Jährigen ein. Sofort herbeigerufene Rettungskräfte versuchten den Mann wiederzubelegen – doch erfolglos. Er starb noch an der Unfallstelle.

Von RND/sbü