Nienburg

Über den Dächern von Nienburg: Durch ein Dachfenster ist ein Einbrecher ausgerechnet in das Polizeimuseum eingestiegen. Der Unbekannte kletterte über die Feuerleiter eines Nachbargebäudes auf die Dächer, überwand mehrere Giebel und schlug ein Fenster im Dach des Museums ein, teilte die Polizei am Freitag mit. Von hier aus gelangte er in die Büro- und Ausstellungsräume. Der Täter hatte aber weder Interesse an historischen Polizeiuniformen noch an dem Hackebeil des hannoverschen Serienmörders Fritz Haarmann oder anderen Exponaten. Der Ganove flüchtete durch einen Notausgang, nach bisherigen Erkenntnissen ohne Beute.

Museum zur Geschichte der Polizeiarbeit

Das Polizeimuseum gehört nach Museumsangaben mit mehr als 700 Quadratmetern Ausstellungsfläche zu einem der größten seiner Art in Deutschland. Es bietet einen Überblick über die geschichtliche Entwicklung polizeilicher Arbeit in Niedersachsen.

Von RND/lni