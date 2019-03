Niedersachsen Niels Högel - Patientenmörder wurde von Kollegen gelobt und gefürchtet Für seine fachliche Kompetenz bei der Arbeit bekam er mehrfach Lob, später hatten Kolleginnen Angst vor ihm. Die mörderischen Absichten des Ex-Krankenpflegers Niels Högel waren nicht gleich zu erkennen.

Der wegen Mordes an 100 Patienten an den Kliniken in Delmenhorst und Oldenburg angeklagte Niels Högel wird am Prozesstag in den Gerichtssaal geführt. Quelle: dpa