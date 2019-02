Hannover

Bildung ist ein Menschenrecht – und muss für alle Menschen gleichermaßen zugänglich sein. Kinder mit Beeinträchtigung müssen also den gleichen Zugang zu Bildung bekommen wie Kinder ohne Beeinträchtigung. Damit das klappt, ist es notwendig, dass alle Schulformen an einem Strang ziehen. Doch in Hannover scheint das nicht zu funktionieren, die Integrierten Gesamtschulen müssen deutlich mehr Kinder mit Förderbedarf aufnehmen als Gymnasien. Kein Wunder also, dass diese protestieren. Gerecht ist das schließlich nicht.

Zeit, über den Sozialindex zu diskutieren

Vor allem, wenn man berücksichtigt, dass die Unterrichtsversorgung an Gymnasien wesentlich besser ist, als an allen anderen Schulformen. Immer klarer zeichnet sich ab: Niedersachsens Inklusion bröckelt. Der richtige Weg, um dieses Ungleichgewicht aufzuheben, wäre der Sozialindex. Je nach Herausforderungen, vor denen die Schulen stehen, werden ihnen demnach mehr oder weniger Lehrer zugeteilt. Das hilft nicht nur den Schülern, sondern entlastet auch die Pädagogen. Und die sind es doch, die das Land seit Einführung der Inklusion immer weiter verprellt.

Es ist nämlich nicht damit getan, bloß auszurufen, dass jedes Kind die gleichen Chancen auf Bildung hat. Es müssen auch Maßnahmen folgen. Zum Wohle aller: Es wird höchste Zeit!

Von Mandy Sarti