Hannover

Neben dem Breitbandausbau finden sich 20 weitere Themenbereiche in dem Plan wieder. Um alle Ideen umzusetzen nimmt die Landesregierung viel Geld in die Hand: Eine Milliarde Euro sollen in die Digitaloffensive fließen.

Im Fokus des Masterplans steht der Breitbandausbau. Bis 2025 sollen alle Haushalte in Niedersachsen über gigabitfähige Anschlüsse verfügen. In Gewerbegebieten, Hä­fen, Schulen und Hochschulen soll dieses Ziel schon 2021 erreicht werden. Mit diesem Plan soll laut Weil „die Zukunft der ländlichen Räume gesichert werden“. Bereits in diesem Jahr seien 100 000 Millionen Euro Förderung eingeplant – insgesamt sollen eine halbe Milliarde Euro in den Ausbau fließen.

Auch die Mobilfunkverbindung will man im Land verbessern. Nachdem man eine Bürgerbefragung durchgeführt hatte, bei der rund 9000 Funkmeldungen eingegangen waren, plane man, bis 2021 flächendeckend eine 4-G-Verbindung einzurichten. Noch in diesem Jahr wolle man mit den Netzbetreibern konkrete Verabredungen für Verbesserungen schaffen. Erstmals will das Land dafür eigenes Geld in die Hand nehmen. 20 Millionen Euro sollen investiert werden.

„Neben einer flächendeckenden Infrastruktur ist die digitale Kompetenz der Schlüsselfaktor für das Gelingen der digitalen Transformation“, sagte Althusmann. Deswegen sei die Nachwuchsförderung ein weiteres wichtiges Ziel des Masterplans – Schüler sollen während des Unterrichts fit gemacht werden für die digitale Welt. Deswegen ist ein flächendeckender Einsatz von digitalen Endgeräten wie Tablets und Laptops in weiterführenden Schulen geplant. Grund: Medienkompetenz sei ein Bestandteil lebenslanges Lernens. Die Einführung würde auch die Anschaffung von weiteren Geräten wie Taschenrechnern ersparen. Allerdings soll die Anschaffung vermutlich den Eltern obliegen. Im Masterplan ist geregelt, dass es ein Unterstützungssystem für finanzschwache Eltern geben soll. In anderen Fällen müssen die Eltern die Kosten vermutlich selbst tragen. Wie die Umsetzung konkret aussehen soll, ist noch nicht klar. Innerhalb der kommenden zwei Jahre soll das Kultusministerium ein Konzept verfassen. Dies soll auch die Frage nach der Qualifizierung der Lehrkräfte klären.

Für die Hochschulen wünscht sich Althusmann, dass langfristig Digitalisierungsprofessuren eingerichtet werden. Die Forderung des Wissenschaftsministers Björn Thümler (CDU) nach hundert solcher Professuren konnte allerdings nicht umgesetzt werden. Im Haushalt ist bisher kein Geld für diese Stellen vorgesehen.

Darüber hinaus soll die Digitalisierung der Verwaltung vorangetrieben werden. Rund 200 Millionen Euro lässt sich das Land das Projekt kosten. Ziel ist es, sich von der papiergebundenen Verwaltung zur elektronischen zu entwickeln.

Es sind noch eine Reihe weiterer Maßnahmen geplant. Um den Mittelstand bei der digitalen Transformation zu beraten, soll eine „Digitalagentur Niedersachsen“ im Herbst die Arbeit aufnehmen.

Mandy Sarti