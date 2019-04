Hannover

Das erklärte Ziel ist eindeutig: Niedersachsens Autoindustrie soll im internationalen Vergleich weiter vorne mitspielen. Laut Landesregierung sei es dafür zwingend notwendig, die Elektromobilität voranzutreiben. Doch Deutschland steht angesichts des Vorsprungs der Asiaten vor einer Herausforderung. Für die Große Koalition Grund zu reagieren. Umweltminister Olaf Lies ( SPD) und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann ( CDU) präsentierten deswegen am Dienstag eine Bundesratsinitiative zu Batteriezellfertigung.

Automobilbranche soll wettbewerbsfähig bleiben

„Aufgrund der ambitionierten CO2-Einsparziele steht die gesamte Branche unter großem Druck und vor einem entscheidenden Transformationsprozess“, machte Althusmann klar. Deswegen müsse sich Niedersachsen für eine eigene Batteriezellfertigung und -Forschung einsetzen. Der Plan der Landesregierung ist unter anderem auch auf die Ankündigung des Automobilherstellers Volkswagen ( VW) zurückzuführen. Der Konzern erklärte vor einigen Wochen, bis 2021 rund 15 Prozent seiner Autos mit Elektroantrieb auf den Markt zu bringen. Die Rede ist dabei von etwa einer Millionen Fahrzeuge.

Das Land Niedersachsen gerät damit unter Druck. Bislang werden die Batteriezellen aus Asien zugeliefert. Man werde aber nicht darum herumkommen, künftig auch in Europa entsprechende Batteriezellen zu produzieren, sagte Umweltminister Lies. Konkret wünscht sich die rot-schwarze Landesregierung daher, dass sich Batteriezell-Hersteller künftig in Niedersachsen niederlassen. Das Land sei aufgrund seines hohen Anteils an erneuerbaren Energien ein prädestinierter Standort für die nachhaltige Herstellung von Batterien. Im Gespräch sind die Städte Emden und Salzgitter. Doch dabei tut sich nach Meinung der Minister allerdings ein Problem auf: Die Strompreise seien im Vergleich mit anderen europäischen Ländern einfach zu teuer. Der Plan: Kosten senken. Für die Firmen müssten sämtliche Steuern wegfallen.

Niedersachsen im Vorteil zu anderen Ländern?

Das Land verspricht sich gerade im Vergleich zu anderen Bundesländern einen Vorteil. Nirgends sonst würde so viel Strom über erneuerbare Energien produziert und bestünde gleichzeitig eine Nähe zu einem großen Automobilkonzern. Deswegen erhoffe man sich eine entsprechende Förderung durch die Bundesregierung. Im Bereich der Forschung und Fertigung will sie in den kommenden Jahren immerhin bis zu Zweimilliarden Euro investieren. Die Entscheidung soll bis Mitte des Jahres fallen.

Neben der Herstellung der Batteriezellen, der Förderung der Automobilindustrie und dem Klimaschutz gehe es aber auch um die Sicherung neuer Arbeitsplätze. Laut Althusmann könne eine Batteriefabrik bis zu 1000 neue Arbeitsplätze schaffen. Überdies plant Lies, dass künftig nicht nur die Autos CO2-frei fahren, sondern die gesamte Produktion ohne den Ausstoß von Kohlenstoffdioxid abläuft.

Von Mandy Sarti