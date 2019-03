Hannover

In Niedersachsen sind seit dem vergangenen Herbst 37 Menschen an Influenza gestorben. Insgesamt wurden seit Beginn der Grippesaison 7252 laborbestätigte Influenzafälle übermittelt, wie aus dem am Dienstag veröffentlichten Wochenbericht des Landesgesundheitsamtes in Hannover hervorgeht. Die Positivrate von Grippeviren lag bei 49 Prozent, blieb also unverändert hoch (Vorwoche 48 Prozent). Ob dies der Höhepunkt der Grippewelle sei, lasse sich nicht sagen.

In den Kitas fehlten in der zehnten Kalenderwoche 13,8 Prozent der betreuten Mädchen und Jungen wegen akuter Atemwegserkrankungen. Damit ging die Zahl der erkrankten Kinder weiter zurück. Sie liegt deutlich unter der des Vorjahres. 2018 fehlten zu diesem Zeitpunkt 17,8 der Kita-Kinder.

Im vergangenen Jahr waren es im gleichen Zeitraum 50 Grippetote in Niedersachsen gewesen.

