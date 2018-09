Hannover

Seit 2010 ist die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche kontinuierlich gesunken – seit 2016 steigt sie aber wieder an. Im vergangenen Jahr waren es 7294 Abtreibungen als im Vorjahr, mehr als 500 Eingriffe als im Jahr zuvor und eine Steigerung um 7,6 Prozent. Das geht aus Zahlen der Krankenkasse IKK classic hervor.

Die prozentualen Steigerungen in Niedersachsen waren im bundesweiten Vergleich die zweithöchsten, nur in Brandenburg lagen sie mit 8,4 Prozent noch darüber. In ganz Deutschland wurden 2017 insgesamt 101.209 Abtreibungen vorgenommen.

Von sbü/RND