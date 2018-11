Hannover

Der niedersächsische Verfassungsschutz steckt in Erklärungsnöten. Ein V-Mann, der in der linken Szene von Göttingen unterwegs war, ist aufgeflogen. Enttarnt wurde er, weil in einem Verfahren am Verwaltungsgericht Hannover Textstellen, die eine Identifizierung des Mannes ermöglichten, nicht geschwärzt worden seine. Das berichtet der NDR.

Zwei Jahre lang soll der Mittzwanziger linke Aktivisten ausgeforscht haben. Nach seiner Enttarnung hat die Polizei eine Gefahrenanalyse erstellt: Es wird überprüft, ob intensivere Streifen vor seinem Wohnsitz reichen oder ob der Mann möglicherweise eine neue Identität braucht.

Von r/RND