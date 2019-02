Rohrsen

Weil sie ein Fahrradfahrer geschubst hat, ist eine Elfjährige auf Rollschuhen in Rohrsen (Kreis Nienburg/ Weser) auf den Boden gefallen und hat sich dabei schwer im Gesicht verletzt. Der Mann habe sie zuvor angesprochen und dann ohne weiteren Grund unerwartet gestoßen, teilte die Polizei am Montag mit. Nach der Tat am Sonntagnachmittag fuhr der Unbekannte weg. Wegen der Schwere der Verletzungen musste das Mädchen in einem Krankenhaus behandelt werden.

Von RND/dpa