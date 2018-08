Hannover

In Niedersachsen müssen Studenten am Hochschulstandort Hannover für Semesterbeiträge am tiefsten in die Tasche greifen. Das geht aus einer Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der FDP-Abgeordneten Susanne Schütz, Björn Försterling und Sylvia Bruns hervor. Danach lagen die Gesamtbeiträge im Wintersemester 2017/18 an der Hochschule Hannover an den Standorten Linden, Expo-Plaza und Blumhardtstraße bei 429,06 Euro. Die Universität Hannover lag auf Platz zwei mit 425,06 Euro, gefolgt von der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover (Standort Expo-Plaza) mit 403,12 Euro.

Die günstigste Uni ist in Clausthal

An allen anderen Hochschulstandorten lag der Beitrag teils deutlich unter 400 Euro, am günstigsten war es an der Technischen Universität Clausthal (185 Euro). Die Unterschiede sind erklärbar, denn der Semesterbeitrag setzt sich aus dem landesweit einheitlichen Verwaltungskostenbeitrag von 75,00 Euro plus Studentenschafts- sowie Studentenwerksbeitrag zusammen, die sich regional unterscheiden. Meist ist ein Semesterticket Teil des Pakets, das dann je nach Reichweite mit bis zu 243 Euro im Semester zu Buche schlagen kann. Viele Unis haben zudem eine Fahrradwerkstatt (2 Euro) oder Kulturtickets mit im Gesamtangebot.

Von RND/lni