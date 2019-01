Niedersachsen Öffentlicher Nahverkehr - Grüne fordern landesweites Schülerticket – für einen Euro pro Tag Für 365 Euro ein Jahr lang alle Busse und Bahnen und Bahnen in Niedersachsen nutzen – die Grünen im Landtag machen sich für ein solches Schülerticket stark. Vorbild ist Hessen.

Unterwegs in allen Regionalbahnen und Bussen in Niedersachsen – nach dem Vorschlag der Grünen im Landtag soll so ein Schüler-Jahresticket 365 Euro kosten. Quelle: privat