Hannover/Bremen

Die Zahl der Entbindungen per Kaiserschnitt liegt bundesweit auf einem stabilen Niveau. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes vom Montag wurden 2017 in den Krankenhäusern 232.505 Kaiserschnitte vorgenommen. Das entspricht wie schon im Vorjahr einer Rate von 30,5 Prozent an allen Geburten (762.343). In Niedersachsen und Bremen liegen die Zahlen leicht unter dem Bundesschnitt.

Die Ärzte in Niedersachsens Krankenhäusern nahmen im vergangenen Jahr bei 19.850 von insgesamt 67.817 Geburten einen Kaiserschnitt vor. Das entspricht einem Anteil von 29,3 Prozent. In Bremens Krankenhäusern wurden von 9.750 Kindern 2.920 per Kaiserschnitt geboren. Damit lag die Rate dort bei 29,9 Prozent.

Die wenigsten Kaiserschnitte in Sachsen

Am höchsten war die Kaiserschnittrate mit 37,2 Prozent im Saarland, gefolgt von Rheinland-Pfalz (33,6) und Hessen und Schleswig-Holstein (je 32,3). Den niedrigsten Anteil hatte Sachsen mit 24,0 Prozent. Die bundesweite Gesamtzahl der Geburten lag leicht über der des Jahres 2016 (761.777). Einschließlich der Zwillings- und Mehrlingsgeburten kamen in den Krankenhäusern 777.820 Kinder zur Welt - 937 mehr als im Jahr 2016.

2017 kamen in 672 von 1.942 Krankenhäusern in Deutschland Kinder zur Welt. Das entsprach einem Anteil von 34,6 Prozent aller Kliniken. Im Vorjahr hatte der Anteil bei 35,4 Prozent gelegen.

Von epd/RND