Hannover

Vor allem dank eines Stimmungshochs bei den Grünen könnten die beiden Parteien mit einer Regierungsmehrheit rechnen, die sie bei der Landtagswahl 2017 verloren hatten.

Rechnerisch wäre auch ein schwarz-grünes Bündnis möglich. Die Grünen kämen nach der Infratest-dimap-Umfrage auf 24 Prozent und würden damit ihr Ergebnis der Landtagswahl fast verdreifachen.

SPD kommt nur noch auf 26 Prozent

Stärkste Kraft ist laut der im Auftrag des Norddeutschen Rundfunks erhobenen Daten in Niedersachsen derzeit mit 28 Prozent die CDU, trotz Verlusten (minus 5,6) im Vergleich zur Landtagswahl. Die SPD müsste derzeit mit einem doppelt so großen Minus rechnen und kommt nur noch auf 26 Prozent.

Die AfD läge mit 9 Prozent knapp drei Prozentpunkte besser als bei der Wahl vor einem Jahr. Die FDP müsste Einbußen befürchten, würde mit 6 Prozent aber anders als die Linke (4 Prozent) den Einzug ins Landesparlament schaffen.

Niedersachsen mit Regierungsarbeit zufrieden

Auch wenn SPD und CDU derzeit mit deutlich weniger Stimmen rechnen könnten – mit der Arbeit der rot-schwarzen Landesregierung sind die Niedersachsen größtenteils zufrieden. Knapp zwei Drittel der Menschen äußerten sich entweder zufrieden oder sehr zufrieden. Unzufrieden sind dagegen rund 34 Prozent der befragten Menschen. In Agrar- und Verbraucherschutzfragen hat die Zufriedenheit der Niedersachsen laut der Umfrage jedoch deutlich abgenommen.

Vor der Landtagswahl waren noch 44 Prozent der Befragten mit der Arbeit der Landesregierung in diesem Bereich zufrieden, jetzt sind es nur noch 35 Prozent. Womöglich hängt dies mit den jüngst bekanntgewordenen Missständen auf mehreren niedersächsischen Schlachthöfen zusammen.

Auch mit der Bildungspolitik der rot-schwarzen Regierung ist nur ein Viertel der Befragten einverstanden

Der Regierungschef selbst bekommt in der Umfrage ähnlich wie das gesamte Kabinett positives Feedback: 64 Prozent der Befragten sind mit der Arbeit von Stephan Weil zufrieden.

Sein Stellvertreter Bernd Althusmann, CDU-Landeschef und Wirtschaftsminister, erreicht in der Zufriedenheitsskala 50 Prozent und damit acht Punkte mehr als direkt vor der Landtagswahl, bei der er als Weils Herausforderer angetreten war.

Bei einer Direktwahl würden Stephan Weil 53 Prozent der Befragten ihre Stimme geben (plus drei Prozentpunkte), CDU-Mann Bernd Althusmann käme auf 26 Prozent (minus neun Prozentpunkte).

Mit der Arbeit von Grünen Fraktionschefin Anja Piel sind 22 Prozent zufrieden (plus drei Prozentpunkte), mit der von FDP-Chef Stefan Birkner 18 Prozent (minus zwei Prozentpunkte) und mit der von AfD-Chefin Dana Guth sieben Prozent (plus zwei Prozentpunkte).

Weil reagierte gelassen auf die Umfrage. „Zunächst einmal freue ich mich sehr über die hohe Zufriedenheit der Menschen in Niedersachsen mit der Arbeit der Landesregierung und über die auch insgesamt positive Grundstimmung der Niedersachsen“, sagte er. Was die SPD anbelangt, sei der Abstand zu den Umfrageergebnissen im Bund auffallend, auch wenn die niedersächsische SPD sich dem allgemeinen Bundestrend nicht ganz entziehen konnte. „Es kommt jetzt vor allem darauf an, dass die SPD im Bund wieder besser in den Tritt kommt.“

Die Grünen sind begeistert, das machte die Landesvorsitzende Anne Kura deutlich: „Das sehr starke Umfrageergebnis freut und motiviert uns. Unser Angebot einer progressiven Politik mit klarer Haltung für eine offene Gesellschaft kommt an.“

Von NP