Niedersachsen: CDU-Frauen „unerwünscht“?

Kritik an Landtagsfraktion

Hannover. „Desaströs“, „katastrophal“, „rückwärtsgewandt“ – die Vorsitzende der Frauenunion (FU) Niedersachsen, Ute Krüger-Pöppelwiehe, kritisiert die CDU-Landtagsfraktion scharf. Grund ist der geringe Anteil von Frauen in Führungspositionen.

„Die CDU hat ein Männerproblem“, erklärt Krüger-Pöppelwiehe. Parteichef Bernd Althusmann habe bei seiner Ankündigung, die Hälfte der Posten im Kabinett mit Frauen zu besetzen, noch „nahezu Wort gehalten“. In der Landtagsfraktion sei das nicht gelungen. „Wir sind entsetzt.“ Unter sechs stellvertretenden Vorsitzenden sei nur eine Frau.

Krüger-Pöppelwiehe wendet sich in ihrer Erklärung auch direkt an den neuen Fraktionschef Dirk Toepffer aus Hannover. „Der Fraktionsvorsitzende Dirk Toepffer hat Frauenförderung als eines seiner Ziele benannt, hat dies jedoch schon beim Amtsantritt nicht umgesetzt.“

Auch die beiden Posten der stellvertretenden Landtagspräsidenten seien an Männer gegangene. Das sei ein „katastrophales Signal“ für die Zukunft. Krüger-Pöppelwiehe weiter: „Offensichtlich sind Frauen in Führungspositionen in der jetzigen Landtagsfraktion unerwünscht.“

Der 50-köpfigen Fraktion gehören neun Frauen an. Das sei ein historischer Tiefstand. Die FU-Vorsitzende betont, der geringe Anteil von Frauen könne für die Partei Folgen haben: „Das schlägt sich auch in Wahlergebnissen nieder.“

Krüger-Pöppelwiehe kündigt an, dass die FU dem Landesvorstand im Januar Vorschläge machen werde, wie mehr Frauen berücksichtigt werden könnten. „Unser Ziel bleibt das Reißverschlussverfahren.“ Heißt: Plätze auf Wahllisten sollen immer abwechselnd besetzt werden. Bislang werde auf den Listen zu sehr auf verschiedene Landesteile geachtet. „Ist die Beteiligung von Frauen nicht wichtiger?“

Fraktionschef Toepffer erklärte gestern, „der Frauenanteil stimmt uns insgesamt nicht zufrieden“. Toepffer spricht allerdings von vier Frauen im Fraktionsvorstand – und zählt auch die Frauen mit, die keine stellvertretenden Vorsitzenden sind, sondern Vorsitzende von Arbeitskreisen.

Toepffer weiter: „Es muss gemeinsame Aufgabe von Partei, Vereinigungen und Fraktion sein, mehr Frauen für politisches Engagement zu begeistern und sie für die Übernahme von Mandaten vorzubereiten. Dieses Engagement gilt es zu verstärken.“

Von Dirk Altwig