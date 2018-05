Hannover

Tödlicher Badeunfall am Sonntagnachmittag in Stuhr: Nach ersten Informationen wollte ein 16-Jähriger mit Freunden im Steller See zu einer Badeinsel schwimmen. Bei rund 30 Grad und Sonnenschein kam er allerdings dort nie an, unbemerkt von den anderen ging er unter. Erst am Abend konnten Taucher die Leiche des Jugendlichen bergen.

Es war nicht der erste tödliche Badeunfall des Wochenendes in Niedersachsen: Am Sonnabend war ein 50-jähriger Mann in Lorup im Kreis Emsland in einem See ertrunken. Ein 32-Jähriger hatte noch vergeblich versucht, den Ertrinkenden zu retten.

Außerdem wurde am Sonntagmorgen am Salzgittersee die Leiche eines im Wasser treibenden Mannes geborgen. Weitere Informationen zu dem Fall – ob es sich um einen Badeunfall oder einen anderen Todesgrund handelt – liegen noch nicht vor.

