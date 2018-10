Oldenburg

Die AfD-Nachwuchsorganisation will am 4. November auf einem Bundeskongress über die Auflösung ihrer vom Verfassungsschutz beobachteten Landesverbände in Niedersachsen und Bremen entscheiden. Der Bundeskongress der Jungen Alternative (JA) werde in Barsinghausen stattfinden, sagte die niedersächsische AfD-Landesvorsitzende Dana Guth am Samstag bei einem Parteitag in Oldenburg. „Nach diesem Termin wird es wohl eine Neuaufstellung unserer Jugendorganisation geben müssen.“

Anfang September hatten Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius und Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (beide SPD) bekanntgeben, dass die Verfassungsschützer in beiden Bundesländern die JA ins Visier nehmen. Die JA hatte daraufhin angekündigt, man werde auf einem Bundeskongress über eine sogenannte „Abgliederung“ der Landesverbände Niedersachsen und Bremen entscheiden. Ein Sprecher erläuterte, Mitglieder der AfD-Jugend in Niedersachsen und Bremen würden dann direkt der Bundesorganisation angehören, hätten aber keinen zuständigen Bezirks- oder Landesverband mehr.

Dana Guth, Landesvorsitzende der AfD Niedersachsen, spricht beim Landesparteitag der AfD Niedersachsen. Quelle: dpa

In Niedersachsen war der JA-Landesvorsitzende Lars Steinke im August abgesetzt worden, nachdem er Hitler-Attentäter Claus Schenk Graf von Stauffenberg in einem nicht öffentlich einsehbaren Facebook-Eintrag als Verräter bezeichnet hatte.

