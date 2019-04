Hannover

„Damit wird die Zugangsmöglichkeit zum öffentlich Nahverkehr selbstverständlicher“, erklärt Stefan Muhle, Staatssekretär im Wirtschaftsministerium. Die App sei ein Fortschritt der Digitalisierung. In Niedersachsen gebe es 18 unterschiedliche Tarife, den Überblick zu behalten, sei nicht einfach. Besonders Gelegenheitskunden hätten bisher vor Herausforderungen gestanden, ein Ticket zu buchen.

Für die App-Entwicklung haben sich Niedersachsentarif und der Verkehrsverbund Niedersachsen/ Bremen (VBN) zusammengeschlossen. „Die genaue Anzeige der Tür-zu-Tür-Verbindung ist ein erheblicher Qualitätssprung“, ist Andreas Meyer, Geschäftsführer von Niedersachsentarif, überzeugt. Dafür arbeitet man mit den nichtstaatlichen Eisenbahnunternehmen wie Erixx und Metronom zusammen.

An der Auskunft für Fernfahrten hapert es aber noch. Ein Kompromiss mit dem großen Partner Deutsche Bahn sei „schwerfällig“ zu finden, so Staatssekretär Muhle. Daran wolle man allerdings arbeiten. Daneben will man die App auch auf Hamburg ausweiten. Nicht die einzige Idee: Auch eine Kooperation mit anderen Bundesländern sei vorstellbar. So soll es in Zukunft möglich sein, mit der vertrauten App auch in anderen Bundesländern eine Fahrt zu buchen.

Hier geht es zur FahrPlaner-App für Android

Hier geht es zur FahrPlaner-App für iOS

Von Mandy Sarti