Göttingen

Fünf Jahre nach Beginn des Prozesses um den Göttinger Transplantations-Skandal deutet sich ein Ende der Talfahrt bei der Zahl der Organübertragungen in Niedersachsen an. Im ersten Halbjahr 2018 wurden in den drei Transplantationszentren des Landes 195 Organe übertragen, wie das Gesundheitsministerium in Hannover der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Hochgerechnet auf das ganze Jahr würde dies 390 Transplantationen entsprechen. 2017 wurden nur 347 Organe übertragen - so wenig wie nie zuvor seit Bekanntwerden des Transplantations-Skandals, dessen gerichtliche Aufarbeitung vor fünf Jahren am 13. August 2013 begann. Ein Jahr zuvor war der Skandal an der Universitätsmedizin Göttingen bekannt geworden.

In Bremen gab es im ersten Halbjahr 2018 allein 14 Transplantationen

In Bremen ist das Klinikum Bremen-Mitte das einzige Krankenhaus, in dem Organe - ausschließlich Nieren - transplantiert werden. Im ersten Halbjahr 2018 gab es dort nach Angaben der Gesundheitsbehörde 14 Transplantationen und damit schon mehr als im gesamten Vorjahr 2017 (12). Im ersten Halbjahr 2017 waren es sechs.

Der Rückgang bei Organtransplantationen war von Experten mit dem Göttinger Skandal in Zusammenhang gebracht worden. Zuvor hatten die Jahreszahlen zum Teil über 500 gelegen.

Der Prozess gegen den langjährigen Leiter der Transplantationsmedizin der Göttinger Universitätsmedizin vor dem Landgericht Göttingen endete zwar mit einem Freispruch. Doch ebenso wie die erste Instanz stellte der Bundesgerichtshof später fest, dass der Arzt moralisch verwerflich gehandelt habe. Demnach manipulierte er in zahlreichen Fällen medizinische Daten, damit seine Patienten bei der Vergabestelle Eurotransplant bevorzugt Spenderlebern erhalten konnten.

In Göttingen werden nur noch Herzen transplantiert

Als Folge des Skandals war das Leber- und Nieren-Transplantationsprogramm an der UMG eingestellt worden. In Göttingen werden seither nur noch Herzen übertragen. Die beiden anderen Transplantationskliniken in Niedersachsen sind das Nephrologische Zentrum in Hann. Münden, wo Nieren übertragen werden, und die Medizinische Hochschule Hannover. Dort gibt es Transplantations-Programme für Herz, Lunge, Niere, Leber und Bauchspeicheldrüse.

Um die Zahl der Organspenden zu steigern, macht sich Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann schon länger unter anderem für eine bessere Bezahlung der Organentnahmen in Krankenhäusern stark. Im Juni hatte die Gesundheitsministerkonferenz einen entsprechenden Antrag der SPD-Politikerin verabschiedet. Zudem habe Reimann im Landtag einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht, durch den die Rahmenbedingungen für Transplantationen in Kliniken verbessert werden sollen, sagte eine Ministeriumssprecherin.

Von RND/dpa