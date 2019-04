Lüneburg/Munster

Die Ermittlungen zum Tod eines jungen Soldaten nach einem Übungsmarsch in Munster im Juli 2017 haben keine Anhaltspunkte für eine fahrlässige Tötung ergeben. Dies sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Lüneburg, Jan Christoph Hillmer, am Mittwoch. Für den Vorgesetzten und eine Ausbilderin des 21-Jährigen sei der Tod nicht vorhersehbar gewesen. „Ein Vorwurf der fahrlässigen Tötung hat sich nicht ergeben.“

Vier Offiziersanwärter brachen plötzlich zusammen

Der 21-Jährige und drei weitere Offiziersanwärter waren damals im Rahmen ihrer Ausbildung bei einem Fußmarsch während sommerlicher 27,7 Grad zusammengebrochen. Die Männer mussten im Krankenhaus behandelt werden, der 21-Jährige starb zehn Tage später in der Klinik. „Bei allen vier Offiziersanwärtern war der Zusammenbruch nach den hiesigen Ermittlungserkenntnissen auf einen Hitzschlag zurückzuführen“, sagte Hillmer.

Die Ausbilderin wurde auf körperliche Verfassung angesprochen

Für den Vorgesetzten ergeben sich nach Abschluss der Ermittlungen wegen des Verdachtes der fahrlässigen Tötung und der fahrlässigen Körperverletzung keine strafrechtlichen Konsequenzen. Bei der Ausbilderin sahen die Ermittler im Fall eines kollabierten Mannes den Vorwurf der fahrlässigen Körperverletzung bestätigt. Demnach hätte die Frau den Zusammenbruch vorhersehen können. Die Staatsanwaltschaft gibt an, dass der Soldat die Ausbilderin auf körperliche Ausfallerscheinungen hingewiesen hatte.

Bei Einspruch kommt es zu einer Hauptverhandlung

Die Behörde hat daher beim zuständigen Amtsgericht Soltau den Erlass eines Strafbefehls beantragt, nach dem die Ausbilderin eine Geldstrafe im mittleren vierstelligen Bereich zahlen muss. „Der Strafrichter beim Amtsgericht Soltau hat diesen Strafbefehl auch erlassen“, sagte Hillmer. Nimmt die Frau diesen an, entspricht er einem Urteil. Bei Einspruch kommt es zu einer Hauptverhandlung. Die Bundeswehr hatte nach dem Kollaps der vier Soldaten Fehler eingeräumt. Es habe mehrere Fehlentscheidungen der Führungskräfte gegeben, etwa, welche Kleidung die Offiziersanwärter an dem heißen Julitag zu tragen hatten, hieß es in einem Bericht im August 2017.

Von RND/dpa/win