Munster

Bei einer Auseinandersetzung in einem Club in Munster (Heidekreis) ist am Freitagabend ein 36-Jähriger tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Sonnabend mitteilte, kam es gegen 23 Uhr im Ortsteil Trauen zu einem Streit mit mehreren Beteiligten.

Ein Unbekannter stach dabei so stark mit einem Stichwerkzeug – vermutlich einem Messer – auf den Mann ein, dass dieser noch am Tatort seinen Verletzungen erlag. Ein weiterer Tatbeteiligter wurde leicht verletzt. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest. Weitere Hintergründe sind bislang nicht bekannt, die Ermittlungen der Beamten zu der Tat laufen.

