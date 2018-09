Bakum

Ein Motorradfahrer ist am Samstagnachmittag in Bakum (Landkreis Vechta) bei einem Unfall mit einem Lkw mit Kranaufbau ums Leben gekommen. Aus dem fahrenden Lastwagen sei eine Lkw-Stütze aus noch unbekanntem Grund seitlich ausgefahren und habe in den Gegenverkehr hineingeragt, teilte die Polizei mit. Der 56-jährige Motorradfahrer aus Schortens prallte gegen Stütze und wurde dabei tödlich verletzt.

Von dpa/RND