Niedernwöhren

Ein 39-jähriger Motorradfahrer hat sich in Niedernwöhren im Landkreis Schaumburg lebensgefährlich verletzt. Der Mann kam am Freitagabend in einer Kurve von der Straße ab, geriet in einen Straßengraben und prallte gegen einen Leitpfosten sowie ein Straßenschild, wie die Polizei am Sonnabend mitteilte.

Der 39-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Polizeiangaben zufolge war er der Vorausfahrende einer Gruppe von Motorradfahrern.

Von RND/dpa