Wegen des Moorbrandes auf einem Bundeswehr-Testgelände bei Meppen hat der Landkreis Emsland am Freitagmorgen den Katastrophenfall ausgerufen. Es wird befürchtet, dass aufkommender Wind das Feuer weiter anfacht. Eine Evakuierung der Gemeinden Groß Stavern und Klein Stavern könne nicht mehr ausgeschlossen werden, teilte Landrat Reinhard Winter mit. Davon betroffen wären rund 1000 Einwohner. Winter betonte, dass die Ausrufung des Katastrophenfalls unumgänglich für die Planungen und Vorbereitungen sei, sollte sich die Situation vor Ort verschärfen.

Der Landrat erklärte, dass man keine Unruhe in der Bevölkerung hervorrufen wolle. Man wolle vielmehr die Bewohner von Stavern frühzeitig darauf aufmerksam machen, „dass eine Evakuierung nicht mehr undenkbar ist“. Eine Prognose sei derzeit nicht möglich, man erwarte aber, „dass sich Rauchbelästigung und Funkenflug verschärfen“.

Gesundheitsgefahr? Landkreis errichtet Messpunkte

Der Landkreis Emsland kündigte zudem an, ein dichtes Netz an Messpunkten in dem betroffenen Gebiet um den Moorbrand aufzubauen, um die Belastung durch den Rauch überwachen zu können.

Die Rauchwolke hatte sich zwischenzeitlich über weite Teile Norddeutschlands ausgebreitet. Wie das Umweltministerium Niedersachsens am Donnerstag mitteilte, wurden vorübergehend höhere Feinstaubwerte an den Messstationen Südoldenburg und Oldenburg gemessen, Grenzwerte seien aber nicht überschritten worden. Man habe bislang auch keine „annähernde Gesundheitsgefährdung der Bevölkerung“ feststellen können. Auch am Freitag warnte die Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen Anwohner erneut, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Genau das hatten Experten bereits am Donnerstag gefordert und vor einer Belastung durch Feinstaub gewarnt. „Die Rauchwolke führt zu einer massiven Feinstaubbelastung und ist eine Gefahr für die Gesundheit“, sagte der Sprecher des Bundesverbandes der Pneumologen, Schlaf- und Beatmungsmediziner.

1000 Einsatzkräfte bei Löscharbeiten

Der Brand auf dem Gelände war vor gut zwei Wochen nach einem Raketentest ausgebrochen. Inzwischen sind mehr als 1000 Frauen und Männer vor Ort, um den Brand zu löschen. Feuerwehrleute der Bundeswehr, zivile Feuerwehren, das Technische Hilfswerk, Spezialpioniere und Heeresaufklärer arbeiteten gemeinsam gegen die Flammen.

Eine Fläche mit der Größe von mehr als 1000 Fußballfeldern ist betroffen. In Teilen des Gebietes sei der Brand inzwischen eingedämmt, in anderen nicht, sagte ein Bundeswehrsprecher. Insgesamt sei das Feuer unter Kontrolle. „Der Brand kann sich nicht weiter ausbreiten.“

Was ist ein Katastrophenfall?

Treten Unwetter, Überschwemmungen oder andere Naturgewalten auf, ist das nicht automatisch ein Katastrophenfall. Von einer Katastrophe sprechen Behörden erst, wenn die Bedrohung von vielen Menschen, umfangreichen Sachwerten oder natürlichen Lebensgrundlagen so gravierend ist, dass die betroffene Kommune überfordert ist.

Das bedeutet, dass die Lage nur beherrscht werden kann, indem überregional Einsatzkräfte alarmiert werden und ein Krisenstab eingerichtet wird. Ist das der Fall, wird der Katastrophenfall ausgerufen. Der Katastrophenfall ist dabei gleichlautend mit Katastrophenalarm.

