Gut zwei Wochen nach Ausbruch eines großflächigen Moorbrandes bei Meppen hat das Land Niedersachsen für den Fall einer Zuspitzung der Lage Vorbereitungen zur Evakuierung Hunderter Anwohner getroffen. Um welche Gebiete es sich konkret handeln könnte, lasse sich angesichts der unklaren Entwicklung nicht sagen, erklärte der Brand- und Katastrophenschutzexperte des Innenministeriums, Klaus Wickboldt, am Mittwoch. Derzeit gehe man davon aus, dass es noch ein bis zwei Wochen dauert, bis alle Glutnester auf dem Bundeswehr-Übungsgelände erstickt sind. Nach Angaben der Bundeswehr würden Evakuierungen der angrenzenden Siedlungen derzeit noch nicht ins Auge gefasst.

Ein Verbindungsbeamter sei in den Führungsstab der Brandbekämpfer entsandt worden, die unter Leitung der Bundeswehr stehen. Innenstaatssekretär Stephan Manke (SPD) werde sich am Donnerstag vor Ort ein Bild der Lage machen.

Der Brand, der durch Raketentests Anfang September ausgelöst wurde, hat sich inzwischen auf einer Fläche so groß wie mehr als 1000 Fußballfelder ausgedehnt. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen auf einen angrenzenden Wald.

Munitionsreste behindern Feuerwehr

Der Brand habe sich nach Angaben der Bundeswehr auf einer Fläche von 800 Hektar ausgedehnt. Wegen dort vermuteter Munitionsreste könne die Feuerwehr das Moorgebiet aus Sicherheitsgründen nicht betreten. Deswegen werde der Brand noch anhalten, das Ende des Einsatzes sei derzeit noch nicht absehbar. Seit 1876 wird das Gelände für Schießübungen genutzt.

Moorbrand ist auch aus dem Weltall zu sehen

Selbst aus dem All war der Moorbrand zwischenzeitlich zu sehen. Auf einem Satellitenbild des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vom Dienstagnachmittag war die in Richtung Nordosten ziehende Rauchsäule gut zu erkennen. Am Dienstagabend hatte es starken Brandgeruch und Sichtbehinderungen im Nordwesten von Niedersachsen und im mehr als 100 Kilometer entfernten Bremen gegeben. Auch am Steinhuder Meer in der Region Hannover nahmen mehrere Menschen einen Brandgeruch wahr. Am Mittwoch beschränkten sich die Auswirkungen vor allem auf das nähere Umland.

Keine Gefahr durch Rauchsäule

Messungen hätten ergeben, dass von der in weiten Teilen des Nordwestens wahrnehmbaren Rauchsäule keine Gesundheitsgefahr ausgehe. Obwohl der Rauch für die Bevölkerung eine Belastung darstelle, würden Grenzwerte nicht überschritten, hieß es. Neben den Feuerwehrkräften der Bundeswehr sind auch zivile Feuerwehren, das Technische Hilfswerk, Spezialpioniere und Heeresaufklärer im Einsatz.

Grünen-Abgeordneter stellt Anzeige gegen Verantwortliche

Die Landespolitik reagierte zunehmend irritiert auf den Brand. Der Grünen-Abgeordnete Christian Meyer stellte nach eigenen Angaben Strafanzeige gegen die Verantwortlichen bei der Bundeswehr wegen fahrlässiger Brandstiftung. Jeder andere, der im Moor bei einer solchen Gefahrenlage aufgrund extremer Trockenheit im Moor zündele oder auch nur eine Zigarettenkippe wegwerfe, müsse sich strafrechtlich verantworten, erklärte Meyer. „Vom Bundesverteidigungsministerium erwarten wir angesichts der verheerenden Lage Konsequenzen für solche Waffentests.“

Lies nimmt Verteidigungsministerium in die Verantwortung

Auch Umweltminister Olaf Lies (SPD) äußerte sich empört: „Es ist unglaublich was wir da gerade erleben und ein großer Schaden für die Umwelt.“ Es stelle sich sehr nachdrücklich die Frage nach der Verantwortung. Vom Verteidigungsministerium wolle er wissen, warum nicht angesichts der langanhaltenden Trockenheit auf die Übung verzichtet wurde. „Wenn jetzt auch noch klar ist, dass das Löschfahrzeug nicht einsatzfähig war, dann ist es mehr als fahrlässig.“ Am Donnerstag will der für den Brandschutz zuständige Innenminister Boris Pistorius (SPD) den Einsatzort bei Meppen besuchen.

Bundeswehr will Raketentests überprüfen

Die Bundeswehr kündigte unterdessen eine umfassende Überprüfung des durch Raketentests ausgelösten Moorbrandes an. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums sagte der „Neuen Osnabrücker Zeitung“: „Selbstverständlich wird auch die Bundeswehr intern der Frage nachgehen, ob bei dem Test in Meppen geltende Vorschriften verletzt beziehungsweise Ermessensspielräume falsch genutzt wurden oder es eventuell Regelungslücken bei den Brandschutzvorschriften der Bundeswehr gibt, die wir schließen müssen.“

Von RND/dpa