Blaulicht

Ein unschöner Unfall mit einer noch ärgerlicheren Ursache.

Cloppenburg. Sechs Menschen sind am Sonntag bei einem Autounfall in Cloppenburg leicht verletzt worden. Ein 36-Jähriger missachtete an einer Kreuzung die Vorfahrt, teilte die Polizei am Montag mit.

Dabei war er mit dem von rechts kommenden Wagen eines 38 Jahre alten Mannes zusammengestoßen. Durch den Aufprall geriet der 38-jährige Fahrer auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem weiteren Wagen zusammen.

Sechs Menschen, darunter ein fünf Jahre altes Kind, wurden leicht verletzt. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 70 000 Euro.

dpa