Hannover

Die Milcherzeugerpreise sind in Niedersachsen wieder auf einem leicht steigenden Ast. Wie das Landvolk am Montag in Hannover mitteilte, lag der Auszahlungspreis für ein Kilo konventionelle Milch im Mai noch bei 31,59 Cent. Für Juni werde ein höherer Durchschnittspreis erwartet, hieß es unter Bezug auf die Landesvereinigung der Milchwirtschaft. Allerdings sind die aktuellen Preise noch deutlich unter dem Niveau des vergangenen Jahres, wo die Milchbauern im Schnitt 36,0 Cent je Kilogramm bekamen.

Als Folge des gesunkenen Preises verringerten die Bauern auch die Menge der angelieferten Milch. Auch die Hitze wirkt sich auf die Milchmengen aus, denn bei heißem Wetter geben Kühe weniger Milch. Wegen der Urlaubszeit sei die Nachfrage nach Butter gesunken, was im Juni zu einem Preisrückgang im Einzelhandel führte. Im August könnten die Preise aber wieder steigen.

Von RND/dpa