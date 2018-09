Rastede

Ein 18-jähriger Mann hat in Rastede im Landkreis Ammerland zwei Männern mit einem Messer in den Rücken gestochen. Die 24 und 26 Jahre alten Männer waren zusammen mit einem weiteren Mann auf offener Straße unterwegs, als der Täter sie angriff und daraufhin flüchtete, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Warum der 18-jährige am frühen Sonntagmorgen auf sie einstach, war zunächst unklar.

Täter stand unter Alkoholeinfluss

Die schwer verletzten Männer konnten zusammen mit ihrem unverletzten Begleiter zu einem nahe gelegenen Supermarkt flüchten und von dort aus die Polizei und Rettungskräfte alarmieren. Beide Tatopfer kamen in ein Krankenhaus. Der Täter aus Oldenburg, der laut Polizei unter Alkoholeinfluss stand, wurde im Rahmen der Fahndung festgenommen.

Von RND/dpa