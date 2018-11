Oldenburg

Auf dem Gelände Kommunalen Gemeinschaftsunterkunft an der Alten Färberei ist ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert. Wie Zeugen berichteten, hatte es zunächst eine verbale Auseinandersetzung zwischen einem 28-jährigen Sudaneser und einem 25 Jahre alten Mann aus dem Südsudan gegeben. Im Verlauf habe der 25-Jährige dann ein Messer gezogen und mehrmals auf das Opfer eingestochen, so die Polizei Oldenburg.

Polizei und Rettungsdienste waren mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Die Versuche, den 28-jährigen Sudanesen wiederzubeleben, blieben erfolglos. Der Mann verstarb noch am Tatort an seinen schweren Stichverletzungen.

Die Ermittlungen am Tatort brachten die Polizei auf die Spur des flüchtigen mutmaßlichen Täters. Der Mann konnte noch gegen 2 Uhr in der Nacht in einer Wohnung an der Bremer Heerstraße festgenommen werden. Der 25-Jährige soll am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Von güm/RND