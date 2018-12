Hannover

Für Niedersachsens CDU steht fest: Die Europawahl 2019 wird eine Herausforderung. Nicht nur für die Partei, sondern für ganz Europa. Um der Herausforderung zu begegnen, stellte der Landesverband am Sonnabend seine Liste für die Wahl auf. An der Spitze: David McAllister (47).

Kandidaten für Europa: CDU stellt Landesliste für die Eurpawahl auf. Quelle: Christian Behrens

„ David McAllister ist unser unumstrittener Spitzenkandidat“, lobte Bernd Althusmann, Landesvorsitzender der CDU, den einstigen Ministerpräsidenten. Er sei ein leidenschaftlicher Europäer. Entsprechend eindeutig war das Ergebnis: 118 der 120 Delegierten stimmten für den Christdemokraten. „Das Vertrauen, das mir entgegengebracht wird, ist überwältigend“, zeigte sich McAllister kurz nach der Wahl euphorisch.

CDU will für „bürgerliches Europa “ stehen

Niedersachsens Spitzenkandidat verfolgt große Ziele: Die CDU soll bei der Europawahl am 26. Mai 2019 sowohl in Niedersachsen als auch in Deutschland stärkste Kraft werden. Außerdem erhofft er sich, dass die Europäische Volkspartei am Ende der Wahl an der Spitze steht. „Wir beschreiten den Weg eines bürgerlichen Europas“, ist McAllister überzeugt. Für ihn die einzige Alternative zu nationalistischen und sozialistischen Parteien.

In erster Linie sieht er die Herausforderungen der Wahl aber in den Feinden der Europäischen Union. „Die Gegner machen mobil.“ Mit den Gegnern meint McAllister Populisten, Nationalisten und Demagogen. Letztere hätten sich vor allem in der Brexit-Entscheidung hervorgetan. Die ist aus Sicht des Europapolitikers ein „schwerwiegender historischer Fehler“.

Der CDU-Mann sitzt bereits seit 2014 im Europäischen Parlament. Seit Oktober 2015 ist er Vizepräsident der Europäischen Volkspartei.

Fairer Kampf: 120 Delegierte stimmen über die Kandidaten ab. Quelle: Christian Behrens

Auf der Liste sind insgesamt 28 Kandidaten aus Niedersachsen vertreten. Die Schwesterparteien CDU und CSU haben sich als einzige dazu entschieden Landeslisten aufzustellen. McAllister betont den Vorteil: „Für die Niedersachsen gibt es so einen regionalen Bezug.“ Alle anderen Parteien stellen Bundeslisten auf.

Kandidat aus Barsinghausen unter den ersten vier

Neben McAllister und Jens Gieseke (47, Platz zwei) finden sich auch zwei- für die Partei verhältnismäßig junge –Politiker auf den ersten vier Plätzen. Die Gifhornerin Lena Düpont (32) und der Barsinghäuser Tilman Kuban (31). Für sie ist der Einzug in das Europäische Parlament recht sicher – zumindest wenn es nach Althusmann geht: „Wir wollen mindestens vier Abgeordnete nach Europa senden.“ Man gehe nun mutig, entschlossen und gut gelaunt in den Wahlkampf. „ Europa ist ein großartiges Friedensprojekt und ein großartiges Wirtschaftsprojekt. Es ist unsere Aufgabe, dieses Europa nicht zu bekämpfen, es nicht kleinzumachen, sondern es jeden Tag mit harter Arbeit zu verbessern“, so die Auffassung des CDU-Landesvorsitzenden.

Von Mandy Sarti