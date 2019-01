Norden/Ostfriesland

Ein mehrere Hundert Kilogramm schwerer Rundballen hat einen Mann auf einer Pferdekoppel im ostfriesischen Norden überrollt. Die Feuerwehr musste den Verletzten mit einem Kran von der schwer zugänglichen Stelle bergen. Wie es dem Mann inzwischen geht, konnte ein Feuerwehrsprecher am Montag nicht sagen. Der Rundballen war am Samstag im Dunklen aus zunächst ungeklärten Gründen von einem Deich heruntergerollt und hatte den Mann erwischt. Die Rettungskräfte legten ihn auf eine spezielle Trage. Ein Kran zog diese mit einer Seilwinde durch den Matsch auf den Deich und hob diese dann hoch in die Luft bis zum Krankenwagen.

Von RND/dpa