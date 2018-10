Herzlake

Beim Überqueren einer Bundesstraße ist ein 47-jähriger Mann bei Herzlake (Kreis Emsland) von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der Polizei zufolge waren die genauen Umstände des Unfalls am Sonnabendabend zunächst unklar. Der 47-Jährige starb noch an der Unfallstelle, wie ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen berichtete. Die Fahrerin des Autos erlitt einen Schock und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Von RND/dpa