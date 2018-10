Bremen

Ein 36-Jähriger hat seine Ex-Freundin in Bremen mit Messerstichen lebensgefährlich verletzt. Die 49-Jährige kam ins Krankenhaus und wurde sofort operiert, teilte die Polizei am Sonntag mit. Demnach war es am Sonnabend in der Wohnung der Frau aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Streit gekommen. Der Täter flüchtete nach dem Angriff, stellte sich aber kurz darauf in einem Polizeirevier. Ein Haftrichter erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen den Mann. Die Polizei geht von einer Beziehungstat aus, die Mordkommission hat die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Im Hamburger Stadtteil Wandsbek hat sich ein Mann mit zwei Frauen in einer Wohnung verschanzt.

Von RND/dpa