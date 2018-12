Delmenhorst

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Sonntag in Delmenhorst zwei Mitarbeiterinnen eines Schnellrestaurants mit einem Messer bedroht. Er habe von den beiden 20 und 21 Jahre alten Frauen verlangt, die Kasse zu öffnen, sagte ein Polizeisprecher. Anschließend bediente er sich am Bargeld.

Danach flüchtete der Täter mit seiner Beute. Von ihm fehlte zunächst jede Spur. Die Polizei bittet um Mithilfe. Der gesuchte Mann sei etwa 1,60 bis 1,75 Meter groß, von normaler Statur und 20 bis 30 Jahre alt. Während der Tat trug er schwarze Kleidung.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst (Tel.: 04221-1559115) zu melden.

Von dpa/RND