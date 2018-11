Hannover

Zu wenig niedergelassene Ärzte, zu wenig Pflegekräfte und immer mehr ältere Menschen mit medizinischem Bedarf: Der Pflegenotstand und Ärztemangel ist schon lange ein Thema, das Niedersachsen bewegt. Nun wollen SPD und CDU mit einer Enquete-Kommission Lösungen für das Problem finden.

„Wir laufen direkt auf ein Versorgungsdelta zu“, sagt Uwe Schwarz, gesundheitspolitischer Sprecher der SPD. Deswegen sei es an der Zeit, mit Fachkräften, Wissenschaftlern, Kassen und Verbänden ins Gespräch zu kommen. Themen sollen dabei unter anderem die ärztliche Versorgung auf dem Land, der Pflegenotstand und die Einsatzsteuerung von Notfall- und Bereitschaftsdiensten sein. „Wir müssen Gesundheitsversorgung, Digitalisierung und Mobilität ganzheitlich betrachten“, erklärte SPD-Fraktionsvorsitzende Johanne Modder.

Neue Konzepte zwingend notwendig

Allein bis zum Jahr 2030 fehlen in der Altenpflege nach einer Prognose des SPD-geführten Sozialministeriums zwischen 21 000 und 52 000 Mitarbeiter. Und auch bei der hausärztlichen Versorgung sieht es nicht besser aus: „355 Stellen für Allgemeinmediziner sind unbesetzt“, weiß Volker Meyer ( CDU). Und das in einer Zeit, in der es so viele Medizinstudierende wie nie zuvor gibt. Das Problem: „Viele der fertigen Ärzte lassen sich nicht nieder, sondern gehen in die Forschung“, so Schwarz. Es sei zwingend notwendig, neue Konzepte zu entwickeln. Ein denkbarer Weg sei auch die Entlastung der Ärzte durch Pflegepersonal, das weiterqualifiziert werde, etwa durch ein Studium.

Laut Schwarz sollen die Lösungen so schnell wie möglich erarbeitet werden: „Wir haben uns ein straffes Zeitfenster auferlegt, bis Ende 2019 wollen wir die ersten Ergebnisse liefern.“ Die Große Koalition soll von den Ausarbeitungen profitieren.

Landarztquote bietet Konfliktpotenzial zwischen SPD und CDU

Ob das reibungslos funktioniert? In der Vergangenheit führte vor allem die Frage nach der Einführung einer Landarztquote zu unterschiedlichen Auffassungen in der Großen Koalition. Wissenschaftsminister Björn Thümler ( CDU) lehnt die von der SPD geforderte Quote strikt ab. Begründung: Man wolle niemanden zwingen. Gestern schlug CDU-Fraktionsvorsitzender Dirk Toepffer allerdings versöhnliche Töne an: „Es gibt keine Denkverbote.“ Man müsse ausführlich darüber diskutieren. Dabei spiele auch die rechtliche Betrachtungsweise eine entscheidende Rolle.

Von Mandy Sarti