Papenburg

Die Meyer Werft in Papenburg bereitet sich auf die Überführung ihres neuen Kreuzfahrtschiffes „Spectrum of the Seas“ vor. Am späten Dienstagnachmittag soll das 347 Meter lange Schiff nach Werftangaben klar sein für die Fahrt auf der Ems in Richtung Nordsee.

Schon am Mittag werden die Leinen im Werfthafen losgemacht, weil noch abschließende Tests vor der Überführung anstehen. So soll unter anderem das Bugstrahlrudersystem geprüft werden. Am Mittwochvormittag wird die schwimmende Kleinstadt am Emssperrwerk in Gandersum erwartet, am Donnerstag soll das Schiff im niederländischen Eemshaven ankommen.

Das Team der Lotsenbrüderschaft Emden hat bei der Emspassage das Kommando auf dem Schiff. Wegen der besseren Manövrierbarkeit wird die „Spectrum of the Seas“ die Fahrt im Rückwärtsgang absolvieren. Zwei Schlepper helfen bei der Überführung.

Konventioneller Antrieb für das neue Schiff

Erst im Dezember hatte die Werft mit der „Aidanova“ das erste Kreuzfahrtschiff mit LNG als Treibstoff abgeliefert. Die „Spectrum of the Seas“ wird noch konventionell vier finnischen Wärtsilä-Dieseln und Schweröl als Treibstoff angetrieben. An Bord gibt es jedoch eine Abgasreinigungsanlage.

Am 18. April soll die „Spectrum of the Seas“ von Barcelona aus zur Jungfernreise nach Shanghai aufbrechen. Ab Ende Mai soll der Neubau abwechselnd von Hongkong und Shanghai aus zur Kreuzfahrten auslaufen. China gilt als der neue Boom-Markt für Kreuzfahrten.

Die Überführung ab ca. 17 Uhr im Livestream

Von RND/dpa/ Frank Behling