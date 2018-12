Linstow

Sasha Sasse aus Leipzig ist „Mister Germany 2019“. Der 27-jährige „Mister Mitteldeutschland 2018“ setzte sich am Sonnabend in Linstow ( Mecklenburg-Vorpommern) gegen 15 Konkurrenten durch. Der Sport- und Fitnesskaufmann, der als einziger Kandidat in einem roten Jackett gekleidet war, zeigte sich nach der Wahl überwältigt von Glücksgefühlen.

Zur Galerie 16 Männer wollen den Titel „Mister Germany“. Wir stellen sie vor.

Auf Platz zwei kam Soabre Ouattara aus Lübeck, ein 27-jähriger Koch mit ghanaischen Wurzeln. Er war als amtierender „Mister Schleswig-Holstein“ ins Rennen gegangen. – und es wurde knapp. Sasse erhielt von der Jury 300 Punkte, Ouattara nur zehn weniger.

Für Mister Norddeutschland, Fabian Weber aus Braunschweig, gab es nichts zu holen.

Von RND/r