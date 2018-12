Leer

Nach einem Unfall in Leer ist ein 44-Jähriger mehrfach geschlagen und danach vom Tatverdächtigen angefahren worden. Zuvor seien die beiden Wagen bei einem Überholvorgang zusammengestoßen, teilte die Polizei am Samstag mit. Als beide Männer nach dem Unfall am Freitagabend ausstiegen, soll der Unbekannte ins Gesicht des 44-Jährigen geschlagen und auf ihn eingetreten haben.

Im Anschluss versuchte der Angreifer zu fliehen. Das Opfer wollte das verhindern, stellte sich vor das andere Auto und wurde daraufhin angefahren. Der Mann wurde rund 150 Meter auf der Motorhaube des Flüchtigen mitgerissen und dabei schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in zur Behandlung ein Krankenhaus.

Die Polizei ermittelt nun zur Identität des Beschuldigten. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Von RND/jos/dpa