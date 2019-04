Hameln

Eine Sprengung der besonderen Art fand am Sonnabendvormittag in Hameln statt. Experten des Technischen Hilfswerks brachten eine 180 Jahre alte Buche im Klütwald mithilfe von fünf Kilogramm Sprengstoff zu Fall. Die Detonation war kilometerweit zu hören, der mächtige Baum fiel wie in Zeitlupe um, berichtet die DEWEZET. Nach Angaben der Forstbehörden war die Buche von Pilzen befallen und der Stamm zum Teil morsch geworden – eine Gefahr für Spaziergänger.

THW-Helfer Jan Beißner bohrt die Sprenglöcher. Quelle: THW

Von RND/ube/güm