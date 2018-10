Niedersachsen Gedenkstätten-Stiftungsrat - Landtags-Mehrheit spricht sich gegen AfD-Klage aus Nach einer Klage der AfD gegen den vermeintlichen Ausschluss aus dem Stiftungsrat der niedersächsischen Gedenkstätten verteidigt eine Mehrheit der Landtagsabgeordneten die Entscheidung. Am Montag veröffentlichten sie eine Stellungnahme.

Ein Holocaust-Überlebender steht in der Gedenkstätte Bergen-Belsen. Der Gedenkort gehört zum Aufgabenbereich des Stiftungsrats der niedersächsischen Gedenkstätten, in den sich die AfD nun klagen will. Quelle: dpa