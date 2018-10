Hannover

Wenige Tage vor Prozessbeginn gegen den früheren Krankenpfleger Niels Högel wegen Mordes am Landgericht Oldenburg zieht der Niedersächsische Landtag neue Konsequenzen aus der Mordserie: Einstimmig stimmten die Parlamentarier für die Änderung des Krankenhausgesetzes.

„Ein Krankenhaus muss ein Ort sein, an dem der Patient sicher ist“, stellte Uwe Schwarz (SPD) am Mittwoch im Landtag klar. Die Maßnahmen, die sich in der Gesetzesnovelle wiederfinden, sollen künftig die Patientensicherheit stärken. Bis 2022 soll es deswegen an allen Kliniken in Niedersachsen Stationsapotheker geben. Sie sollen die Medikamentenabgabe begleiten. Außerdem müssen Krankenhäuser Arzneimittelkommissionen einführen, die Pfleger und Ärzte beraten. Darüber hinaus soll es künftig die Möglichkeit geben, Fehlverhalten anonym an eine neutrale Stelle melden zu können. Denn der Fall Högel habe auch die Schwächen des Systems aufgezeigt. Der damalige Pfleger sei lieber „weggelobt“ als gemeldet worden. Die Novellierung sei jetzt die zwingende Konsequenz. „Damit sich Vergleichbares in der Zukunft nicht wiederholt“, sagte Schwarz.

Der Fall von Niels Högel hat Deutschland erschüttert: Der Krankenpfleger soll zwischen 2000 und 2005 aus Langeweile und Eitelkeit mehr als 100 Patienten an Kliniken in Oldenburg und Delmenhorst Medikamente mit tödlicher Wirkung gespritzt haben, um seine Opfer anschließend wiederzubeleben –in vielen Fällen erfolglos.

FDP hatte Zweifel an Zustimmung

Bei der Änderung des Krankenhausgesetzes waren sich die Landtagsfraktionen einig. Die FDP verwies allerdings darauf, dass man im Vorfeld der Abstimmung lange darüber diskutiert habe, ob man wirklich für die Änderung stimmen solle. Parlamentarierin Sylvia Bruns erklärte: „Die Einführung von Stationsapothekern ist wichtig, allerdings haben wir uns Gedanken über die Finanzierung gemacht.“ Dabei verwies sie auf die Bedenken, die der Marburger Bund angebracht hatte. Die Fachgewerkschaft für Ärzte sorgt sich, dass die Einführung von Stationsapothekern zu weiteren Einsparungen bei Ärzten und Pflegekräften führen könnte. Aufgrund der Wichtigkeit des Patientenschutzes, so Bruns, habe man sich schlussendlich aber doch dazu entschieden, für die Novellierung zu stimmen.

Lobt Mehrheit bei der Abstimmung: Sozialministerin Carola Reimann (SPD). Quelle: dpa

Grünen-Abgeordnete Meta Jansen-Kucz zeigte sich zuversichtlich, dass die neuen Regelungen vorbeugend wirkten und dafür sorgten, dass Auffälligkeiten gemeldet würden.

Sozialministerin: „Mordserie darf sich nicht wiederholen“

Sozialministerin Carola Reimann (SPD) sagte bestimmt: „Eine Mordserie, wie sich in Oldenburg und Delmenhorst ereignet hat, darf es nie wieder geben. Hierfür sorgen wir mit den neuen gesetzlichen Regelungen.“ Die Qualität der Medizin würde verbessert. Sie sei sehr froh, dass man die notwendigen Regelungen mit so großer Mehrheit verabschieden könne.

In der Folge der Mordserie ergriff Niedersachsen bereits vor der Änderung des Krankenhausgesetzes Maßnahmen. So wurde das Amt des Landesbeauftragen für Patientenschutz geschaffen, das Bestattungsgesetz novelliert und Patientenschutzbeauftragte etabliert.

Von Mandy Sarti