Hannover

Die Grünen im niedersächsischen Landtag wollen den 75. Jahrestag der Befreiung vom Nationalsozialismus am 8. Mai 2020 einmalig als arbeitsfreien Feiertag begehen. Einen entsprechenden Gesetzentwurf werde man in der kommenden Woche in den Landtag einbringen, sagte die Fraktionschefin Anja Piel am Mittwoch in Hannover. Man folge damit dem Beispiel Berlins. Dort hatte das Abgeordnetenhaus Ende Januar beschlossen, den Frauentag am 8. März zum dauerhaften gesetzlichen Feiertag zu machen und den 8. Mai einmalig im kommenden Jahr als freien Tag zu begehen. „Es geht uns ausdrücklich nicht darum, die Feiertagsdebatte in Niedersachsen zu wiederholen“, sagte der Grünen-Abgeordnete Helge Limburg. Im vergangenen Juni hatte der Landtag nach langen Diskussionen beschlossen, den Reformationstag am 31. Oktober zum neuen gesetzlichen Feiertag zu machen.

Von RND/lni