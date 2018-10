Harsefeld

Eine 50-Jährige ist kurz vor dem Bahnhof Harsefeld (Kreis Stade) von einem Zug erfasst und getötet worden. Sie sei zu Fuß unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Sonnabend mit. Nach einem Bericht des „Stader Tageblatts“ starb die Frau am späten Freitagabend noch an der Unfallstelle. Die Zugführerin brachte dem Bericht zufolge den Zug kurz vor der Einfahrt in den Harsefelder Bahnhof zum Stehen. Feuerwehr, Rettungswagen und Notärzte wurden alarmiert - vergeblich. Im Zug war nur noch ein Fahrgast.

Von RND/dpa