Rinteln

Unbekannte sind in Rinteln im Landkreis Schaumburg in einen Imbisswagen eingebrochen und haben reichlich Verpflegung mitgenommen. Insgesamt entwendeten die hungrigen Diebe 50 Bratwürstchen, 30 Käsewürstchen und zwei Kisten Cola.

Ob die Einbrecher das Diebesgut für ihre nächste Party brauchten, war laut einer Polizeisprecherin am Sonntag noch unklar. Bargeld befand sich zum Zeitpunkt des Einbruchs in der Nacht auf Freitag nicht in dem Wagen.

