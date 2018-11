Neu Wulmstorf

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall in Neu Wulmstorf im Landkreis Harburg gestorben. Der 33 Jährige sei in der Nacht zu Sonnabend beim Überholen in einer Rechtskurve von der Landstraße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei mit. Dabei soll er mit hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Die Straße war anschließend für zwei Stunden gesperrt.

Von RND/dpa