Asendorf

Ein 19 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Asendorf (Kreis Diepholz) ums Leben gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Fahrer eines nach links abbiegenden Autos das entgegenkommende Motorrad übersehen, woraufhin es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam, teilte die Polizei mit. Der Autofahrer wurde bei dem Unfall am Sonnabendabend leicht verletzt und in ein Krankenhaus nach Nienburg gebracht.

In den vergangenen Tagen kam es in Niedersachsen immer wieder zu tödlichen Unfällen mit Motorradfahrern.

Von RND/dpa