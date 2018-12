Hannover

Aus noch unbekannter Ursache ist ein 76-jähriger Autofahrer am Montag im Landkreis Aurich von der Fahrbahn abgekommen und bei der Kollision mit einem Baum getötet worden. Wie die Polizeiinspektion Aurich/Wittmund am Montag mitteilte, ereignete sich der Unfall am Vormittag hinter dem Ort Riepe auf der Auricher Straße in Richtung Westerende. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

Im Landkreis Verden ist eine 61-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Durch den Unfall wurde die Frau schwer verletzt.

Von RND/dpa